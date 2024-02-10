دعما للشعب الفسلطيني.. المقاومة الاسلامية اللبنانية تكثف عملياتها ضد العدو

وبث الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية فجر اليوم مشاهد لعملية استهداف دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص، وأظهرت المشاهد المسارات التي تتّبع خلالها الصاروخ الدبابة المموهة داخل حجرة كبيرة والإنقضاض عليها وإصابتها بشكل مباشر.



وفي تطور نوعي واستثنائي وعلى بعد اكثر من 14 كيلو مترًا من اقرب نقطة حدودية لبنانية، استهدفت المقاومة الاسلامية وللمرة الاولى ثكنة كيلع الصهيونية في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. وهذه الثكنة التي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الكيان، تحوي معسكرات لتدريب القوات البرية ومجموعة من انظمة الدفاع الجوي بالاضافة الى انظمة رادارية لتوجيه المدفعية..



ورسالة هذه العملية، هو تأديبٌ للصهيوني على تماديه في عدوانه ولردعه عن الاجرام بحق لبنان واللبنانيين. وهذه العملية على كيلع تأتي في اقل من 24 ساعة من استهداف المقاومة الاسلامية لقاعدة ميرون الجوية وقاعدة عين زيتيم مساء الخميس.



واما اعلام العدو، فتحدث عن ان وابل الصواريخ الذي اطلق من لبنان في هذه الصلية لم يشهده الكيان منذ عام 2006، حيث اعتبر اعلام العدو ان هذه العملية هي ارتقاء جديد في العمليات من قبل حزب الله..



والى العمليات النوعية اليومية، دمر ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏دبابة ‏ميركافا في موقع البغدادي واستهدفوا في الصباح ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف وايضًا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، واستهدف المجاهدون ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا واستهدفوا موقع زبدين في المنطقة نفسها..



وبالاسلحة المناسبة ايضًا، استهدف المجاهدون ‌‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية المعادي مقابل بلدتي عيترون بليدا.. وبالاسلحة الصاروخية، استهدف المجاهدون موقع بياض بليدا.. محققين اصابة مباشرة..



شهيدان على طريق القدس



وبمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد محمد علي فياض “لواء حسين” مواليد العام 1997 من بلدة انصار جنوبي لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



كما وزفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة “عمار” من مواليد العام 1989 من بلدة الصرفند وسكان بلدة الغازية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.



اعتداءات العدو



في الإعتداءات المتواصلة على القرى الجنوبية، نفذ طيران العدو الاسرائيلي فجر اليوم السبت، غارة جوية إستهدف خلالها المنطقة الواقعة بين بلدتي جبشيت وحاروف الجنوبيتين على دفعتين ملقيا صاروخي جو – أرض. دون الإبلاغ عن سقوط إصابات وإقتصرت اضرار الغارة الصهيونية على تحطم زجاج العديد من المنازل في البلدتين.



وسبق الغارة الصهيونية خلال ساعات النهار سلسلة من الغارات إستهدفت منازل وأطراف قرى عدة عند الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة.



وأفاد مصدر صحفي أن الطيران المسير المعادي اغار بصاروخ على منطقة “مطل الجبل” في مدينة الخيام ما أدى إلى إصابة 3 سوريين كانوا يعملون في احد البساتين، جراح أحدهم متوسطة.



واستهدف قصف مدفعي صهيوني محيط “المسلخ الجديد” في مدينة الخيام.