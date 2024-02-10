لليوم الـ127 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني على غزة

وفي آخر المستجدات العسكرية، فإن المقاومة لا تزال تصد محاولات الإحتلال في التوغل داخل مدينة خان يونس وتكبده خسائر بشرية ولوجستية كبيرة.



وفي شمال القطاع، المقاومة الفلسطينية تسطر أروع الملاحم ضد قوات الإحتلال غربي مدينة غزة حيث أعلنت كتائب القسام دك قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة بقذائف هاون وإجبارها على التراجع.



أما سرايا القدس فقد بثت مشاهد لاستهداف مجاهديها آليات عسكرية صهيونية، وذلك في محور التقدم غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلنت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو في مناطق التقدم غرب خان يونس.



وبلغة الأرقام، كشفت كتائب القسام أنه تم تدمير 1108 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “الياسين 105” منذ بداية التوغل البري لقوات العدو.



وأشارت القسام في بيان إلى أن الآليات الصهيونية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته.



في قراءة بسيطة للأرقام المعلنة، فإن عدد الآليات التي تم تدميرها تعادل حجم ثلاث فرق مدرعة لقوات العدو لكون الفرقة الواحدة تضم 315 دبابة، وذلك من أصل خمس فرق دفع بها الكيان الغاصب إلى داخل القطاع.



وأفادت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن مجاهديها دكوا قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون. كما تمكن مجاهدو الكتائب من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعادوا إلى قواعدهم بسلام.



وأفادت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن مجاهديها دكوا قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون. كما تمكن مجاهدو الكتائب من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعادوا إلى قواعدهم بسلام.



وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم مشاهد من عمليات القنص واستهداف آليات العدو في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأظهرت المشاهد تمكن قناص القسام من الإجهاز على قناص صهيوني وعدد آخر من جنود الاحتلال، كما أظهرت سحب العدو لآلياته التي استهدافها مجاهدونا جنوب غرب مدينة غزة. وأهدت القسام هذه العملية إلى المقاومة في اليمن ولبنان والعراق.



سرايا القدس تواصل عملياتها الجهادية وتستهدف آليات الاحتلال ومواقعه في محاور التوغل

وأفادت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التقدم غرب خانيونس.



وعرضت السرايا مشاهد من استهداف مجاهديها للآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم غرب خانيونس.



كما قصفت السرايا برشقة صاروخية آليات وتحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى. واستهدفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تحشدا عسكريا لجنود وجيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا وحققنا إصابات مباشرة في صفوف الجنود.



وعرض الاعلام العسكري للسرايا مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي التحشدات وجنود العدو غرب غزة.



ووزع الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين مشاهد من دك تجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في غرب مدينة غزة بالصواريخ، كما دكت الكتائب تجمعات القوات الصهيونية في جنوب شرق غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.



وبالاشتراك مع سرايا القدس، استهدفت كتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تحشدا عسكريا لجنود وجيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا وحققت إصابات مباشرة في صفوف الجنود. كما قصفت الكتائب تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني في جنوب غرب غزة بعدد من صواريخ 107.



وأعلن الناطق العسكري لكتائب المجاهدين “أبو بلال” في كلمة له في ذكرى الإنطلاقة الـ 24 للحركة، أن المجاهدين نفذوا ما يزيد عن 450 مهمة عسكرية شملت خوض ما يربو عن 110 اشتباكات مباشرة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم.



كما دمر مجاهدو الكتائب خلال طوفان الأقصى، 48 الية صهيونية وقصفوا المغتصبات الصهيونية والمواقع العسكرية بما يزيد عن 130 رشقة صاروخية، كما قاموا بما يزيد عن 100 عملية قصف بالهاون لآليات وجنود العدو المتوغلة.



كما استهدف المجاهدون 14 عملية استهداف لطائرات العدو وزوارقه البحرية واسقاط 8 مسيرات صهيونية وعمليات أخرى. كما كان لخلايا الكتائب في الضفة الكلمة المميزة في هذه المعركة حيث نفذوا ما يزيد عشرين مهمة عسكرية.