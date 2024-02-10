مساعد وزير الخارجية الروسي: إيران لديها مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة العالمية

وعلى هامش مشاركته في مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، التي أقيمت بدعوة من السفارة الإيرانية لدى موسكو، وفي إشارة الى تطور العلاقات بين البلدين، اعرب ريابكوف عن ثقة في أن العلاقات الثنائية لها مستقبل مشرق.



وفي اشارة الى المعلومات المتوفرة لديه حول القدرة المحتملة للعلاقات الثنائية،صرح مساعد وزير الخارجية الروسي أستطيع بأن هذه القدرة لم يتم تفعيلها بعد، ولكنه تم للتو البدء في إدراك مقدار الأشياء المثمرة والمفيدة التي يمكن لإيران وروسيا القيام بها معا.



وفي هذا السياق، افاد ريابكوف بأن روسيا وايران تبذلان الجهود المشتركة لخلق عالم حقيقي متعدد الأقطاب بحيث ستتمكن الحكومات المستقلة من الدفاع عن مصالحها ضد بلطجة بعض الدول ومساعدة بعضها البعض.



واوضح بأنه ومع انضمام إيران الى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة بمجموعة البريكس فإن فرص التعاون بين موسكو وطهران توسعت بشكل كبير.



وقد ا أقيمت مساء يوم الخميس مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بدعوة واستضافة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو.



كما شارك في هذا الحفل مجموعة من الشخصيات والمسؤولين الروس بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك كما حضر اللقاء رئيس الجانب الروسي من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين .



و على هامش هذه المراسم ، تم عرض بعض من إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، وكذلك بعض القدرات الثقافية والفنية والحرفية لإيران.