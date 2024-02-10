الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 شباط 2024 ساعة 12:14

مساعد وزير الخارجية الروسي: إيران لديها مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة العالمية

مساعد وزير الخارجية الروسي: إيران لديها مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة العالمية
وعلى هامش مشاركته في مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، التي أقيمت بدعوة من السفارة الإيرانية لدى موسكو، وفي إشارة الى تطور العلاقات بين البلدين، اعرب ريابكوف عن ثقة في أن العلاقات الثنائية لها مستقبل مشرق.

وفي اشارة الى المعلومات المتوفرة لديه حول القدرة المحتملة للعلاقات الثنائية،صرح مساعد وزير الخارجية الروسي أستطيع بأن هذه القدرة لم يتم تفعيلها بعد، ولكنه تم للتو البدء في إدراك مقدار الأشياء المثمرة والمفيدة التي يمكن لإيران وروسيا القيام بها معا.

وفي هذا السياق، افاد ريابكوف بأن روسيا وايران تبذلان الجهود المشتركة لخلق عالم حقيقي متعدد الأقطاب بحيث  ستتمكن الحكومات المستقلة من الدفاع عن مصالحها ضد بلطجة بعض الدول ومساعدة بعضها البعض.

واوضح بأنه ومع انضمام إيران الى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة بمجموعة البريكس فإن فرص التعاون بين موسكو وطهران توسعت بشكل كبير.

وقد ا أقيمت  مساء يوم الخميس مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بدعوة واستضافة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو.

كما شارك في هذا الحفل مجموعة من الشخصيات والمسؤولين الروس بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك كما حضر اللقاء رئيس الجانب الروسي من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين .

و على هامش هذه المراسم ، تم عرض بعض من إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، وكذلك بعض القدرات الثقافية والفنية والحرفية لإيران.
مصدر : وكالات
رقم : 1115297
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
10 شباط 2024
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
10 شباط 2024
دعوات لاستبعاد الكيان من مسابقة "يوروفيجن".. جرائم لا يحتملها عقل
دعوات لاستبعاد الكيان من مسابقة "يوروفيجن".. جرائم لا يحتملها عقل
10 شباط 2024
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
10 شباط 2024
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
10 شباط 2024
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
9 شباط 2024
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
9 شباط 2024
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
9 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
9 شباط 2024
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
9 شباط 2024
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
8 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع