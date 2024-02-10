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السبت 10 شباط 2024 ساعة 12:20

امير عبد اللهيان: امن لبنان من امن ايران والمنطقة

امير عبد اللهيان: امن لبنان من امن ايران والمنطقة
ولدى وصوله الى مطار رفيق حريري الدولي في بيروت يوم الجمعة، صرح  أميرعبد اللهيان انه و بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية لا يزال الكيان الاسرائيلي غير قادر على تحقيق ايا من أهداف الحرب وهذا الامر بفضل الردع المؤثر من قبل  مقاومة فلسطين ولبنان والمنطقة.

ولفت الى ان قادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة وحكمة، مضيفا بأنه تم ابلاغ امريكا مرارا وتكرارا وبكل وضوح الا تدعم الكيان الإسرائيلي في جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية .

وتابع امير عبد اللهيان في هذا السياق، انه قلنا امام الملأ منذ بداية أزمة غزة أن الحرب ليست الحل، واليوم نرى أن المقاومة الفلسطينية المنتصرة قد طرحت على الطاولة خطة سياسية باسم حماس.

واضاف وزير الخارجية الايراني بأن الكيان الإسرائيلي يعمل على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع حرب في منطقة الشرق الاوسط، لافتا الى ان استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني ونتنياهو لن يؤدي الا الى هزيمة حاسمة ونهائية.

كما أكد أمير عبد اللهيان على أميركا أن تتوقف فورا عن دعم الكيان الصهيوني قاتل الأطفال والإبادة الجماعية،موضحا بأن حزب الله والمقاومة اللبنانية قاما بدورهما الرادع والفعال بحنكة وشجاعة.

وضمن توجيهه تحياته وتحيات ايران  الى كافة شهداء المقاومة الفلسطينية، وخاصة المقاومة اللبنانية، نقل امير عبد اللهيان ايضا  تحيات إيران الحارة والصادقة إلى الجيش الوطني اللبناني وحكومة لبنان.

وفي النهاية أشار الى ان إيران مستمرة في دعمها القوي للمقاومة وللبنان ، معتبرا أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1115298
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