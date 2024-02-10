رئيس الجمهورية يدعو الشعب الايراني لخلق ملحمة بمسيرات ذكرى انتصار الثورة

وقد وجه السيد رئيسي نداء الى ابناء ايران الاسلامية عبر التلفاز اليوم السبت، قائلا ان الشعب الايراني العزيز يخبر المرحلة ويعلم بأن مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية يحيي الآمال في البلاد ويصيب اعداء ايران الاسلامية باليأس والخيبة .



وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية بأن مشاركة الشعب كانت دوما صانعة للأمل وللملاحم، وان ايام عشرة الفجر ( بين 1 شباط و ١١ شباط وهي عشرة ايام كانت مفصلية في عام 1979 في انتصار الثورة الاسلامية) هي نذير أمل وان مشاركة شعبنا العظيم في المسيرات يمكنها ان تعكس جانبا من التلاحم الوطني والأمل المدود نحو المستقبل، وان هذه المشاركة الشعبية هي تعبير عن الشكر للباري عزوجل بسبب الثورة الاسلامية المجيدة ومظهرا من مظاهر تجدد العهد مع نهج الولاء والقيادة الرشيدة.



واضاف : انني على يقين بأن مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في هذا العام ستكون اكثر حماسية من كل السنين الماضية لأن الثورة الاسلامية المجيدة استطاعت ان تقترب اكثر فاكثر من تحقيق اهدافها المقدسة، وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فنحن على اعتاب بلوغ القمة ويحدونا الأمل بأن تساهم المشاركة الجماهيرية في حل المشاكل والعقد.