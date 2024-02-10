القوات المسلحة: الثورة الإسلامية تتقدم وهي اليوم أكثر حيوية من الماضي

وأشار البيان الى مرور 45 عاما على انتصار الثورة الاسلامية واقامة صرح نظام الجمهورية الاسلامية المقدس على أنقاض النظام المقبور، وشدد على أنه ورغم كل الضغوط الدولية والحروب الواسعة النطاق والحظر الاقتصادي والعلمي ضد ايران، وشن الحروب المعرفية والاعلامية والمؤامرات والتهديدات، الا ان هذه الثورة تسير نحو الامام وهي أكثر حيوية ونشاطا من الماضي، وتحولت الى حقيقة لايمكن انكارها أمام زوال وافول القوى السلطوية والاستكبارية.



وأوضح البيان، أن الشعب الايراني وقف بعد انتصار الثورة الاسلامية وإقامة نظامه الاسلامي أمام جشع نظام الهيمنة بكل قوة واقتدار في الساحات الكبيرة وأصبح نموذجا ناجحا في مواجهة الاستكبار العالمي ورسم نهجا يحتذى به في عالم البشرية وخاصة بين أحرار العالم.



وشددت القوات المسلحة في بيانها على أن ايران الاسلامية ومن خلال اعتمادها على توجيهات الإمامين الخميني والخامنئي والاستناد الى القوة الشعبية، وقفت أمام كل المعادين لها والمظلومين، وأربكت أجهزة حسابات هؤلاء المعادين للنظام الاسلامي.



وأشار البيان الى محاولات العدو لتثبيط معنويات الشعب الايراني لثنيه عن المشاركة في الإنتخابات المقبلة لمجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة، مؤكدا أنه يزرع بذور اليأس في نفوس هذا الشعب الواعي، الا ان المشاركة المليونية في مسيرات يوم غد الأحد ستحمل رسالة واضحة للاستكبار العالمي، كي يسمع الصوت الحقيقي لهذا الشعب.