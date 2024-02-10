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السبت 10 شباط 2024 ساعة 13:15

الجيش الايراني : الثورة الإسلامية تجاوزت مؤامرات الأعداء وتسير نحو السمو

الجيش الايراني : الثورة الإسلامية تجاوزت مؤامرات الأعداء وتسير نحو السمو
وفيما يلي نص البيان الجيش لمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الاسلامية :

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

مر 45 عاما على عمر الثورة الاسلامية في ايران، التي اجتازت مختلف أنواع المؤامرات وخرجت منتصرة من أنواع العراقيل التي وضعها الأعداء في طريقها، حيث أنها قدمت نموذجا للسيادة الدينية الشعبية والمقاومة أمام أنواع الضغوط وتجاوزت مختلف أشكال المؤامرات وتهديداتهم ضد هذه الثورة المباركة.

وأكد البيان أن أنوار هذه الثورة المباركة التي تحتفل بعيدها الـ 46 انتشرت الى شتى ارجاء المنطقة والعالم، وأصبحت مصدر أمل للشعوب الاسلامية والمستضعفة.

وشدد على أن هذه الثورة ادت في العقود المنصرمة الى نشوء الصحوة الاسلامية وتشكيل جبهة المقاومة في العالم الاسلامي وجنوب غرب آسيا، ورأى أن هذه الجبهة حالت دون تحقيق الأهداف والأماني الشيطانية للعدو الصهيوني وحماته في السيطرة الكاملة على فلسطين والقضاء على القضية الفلسطينية.

وأشار الى تطلع العالم الى ايران الاسلامية، مؤكدا أن ممالاشك فيه هو أن المشاركة الجماهيرية للشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة غدا الأحد، وكذلك مشاركته في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في الأول من مارس المقبل، تعكسان قوة السيادة الدينية الشعبية وحرية هذا الشعب ووفائه للولي الفقيه، وتعتبران بمثابة السهم الذي يصيب قلوب أعداء هذه الثورة والشعب الايراني المسلم.

وجاء في نهاية البيان، أن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يؤدي دوره الرئيسي في الحفاظ على الاستقلال والأمن وتقدم ايران العزيزة، يقدم تهانيه الى قائد الثورة سماحة الامام الخامنئي، ويعلن أنه سوف يشارك في مسيرات يوم انتصار الثورة الى جانب الشعب الايراني المسلم، وفي انتخابات مجلس الشورى الاسلامي التي ستجري في 1 مارس المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1115317
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