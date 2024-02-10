مخاوف من فشل مفاوضات وفد حماس في القاهرة والسبب

وأفاد اعلام عبري بأن تل ابيب سلمت ردها على خطة حماس إلى كل من الدوحة والقاهرة وواشنطن مشيرة الى رفضها جزء كبيراً من مطالب الحركة لكنها ابدت استعدادها للانخراط في ما اعتبرته مباحثات جادة استناداً لمخرجات مقترح باريس.



المصادر نقلت عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال أن اعتراض الحكومة يشمل عدة نقاط ابرزها سحب القوات الاسرائيلية التي تقسم قطاع غزة إلى جزأين والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار في نهاية مراحل وقف القتال وكذلك أعداد الأسرى الذين تطلب حماس الإفراج عنهم في عملية التبادل اضافة الى انهاء الحصار على القطاع.



ووسط انباء متضاربة عن اجواء المفاوضات غير المباشرة، اختتم وفد حركة حماس مشاوراته في القاهرة واعلن مغادرته العاصمة المصرية بانتظار الرد الاسرائيلي.



وسائل إعلام تابعة لحماس افادت بوجود اختلاف بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي من موقف الحركة وكذلك خلافات داخل حكومة الاحتلال حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة التي غاب عنها الوفد الاسرائيلي.



مسؤولون في حماس قالوا ان الحركة متمسكة بموقفها وان الوسطاء بمن فيهم الجانب الأميركي مقتنعون بأن حكومة الاحتلال هي العائق وليس حماس.



ومع ذلك من المبكر الحديث عن نتائج مفاوضات القاهرة، اذ وصف مسؤولان فى حركة حماس اللقاءات التى جرت فى العاصمة المصرية بالإيجابية مؤكدين انه لا صحة لما ينشر عن أجواء سلبية أو وقف اللقاءات.



تصريحات عززتها انباء عن زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين بشأن مفاوضات الصفقة فيما تحدث الاعلام العبري عن ارسال وفد من كيان الاحتلال إلى القاهرة فى الأيام المقبلة مؤكداً أن المفاوضات متواصلة وبكثافة.