الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 شباط 2024 ساعة 14:39

مخاوف من فشل مفاوضات وفد حماس في القاهرة والسبب

مخاوف من فشل مفاوضات وفد حماس في القاهرة والسبب
وأفاد اعلام عبري بأن تل ابيب سلمت ردها على خطة حماس إلى كل من الدوحة والقاهرة وواشنطن مشيرة الى رفضها جزء كبيراً من مطالب الحركة لكنها ابدت استعدادها للانخراط في ما اعتبرته مباحثات جادة استناداً لمخرجات مقترح باريس.

المصادر نقلت عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال أن اعتراض الحكومة يشمل عدة نقاط ابرزها سحب القوات الاسرائيلية التي تقسم قطاع غزة إلى جزأين والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار في نهاية مراحل وقف القتال وكذلك أعداد الأسرى الذين تطلب حماس الإفراج عنهم في عملية التبادل اضافة الى انهاء الحصار على القطاع.

ووسط انباء متضاربة عن اجواء المفاوضات غير المباشرة، اختتم وفد حركة حماس مشاوراته في القاهرة واعلن مغادرته العاصمة المصرية بانتظار الرد الاسرائيلي.

وسائل إعلام تابعة لحماس افادت بوجود اختلاف بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي من موقف الحركة وكذلك خلافات داخل حكومة الاحتلال حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة التي غاب عنها الوفد الاسرائيلي.

مسؤولون في حماس قالوا ان الحركة متمسكة بموقفها وان الوسطاء بمن فيهم الجانب الأميركي مقتنعون بأن حكومة الاحتلال هي العائق وليس حماس.

ومع ذلك من المبكر الحديث عن نتائج مفاوضات القاهرة، اذ وصف مسؤولان فى حركة حماس اللقاءات التى جرت فى العاصمة المصرية بالإيجابية مؤكدين انه لا صحة لما ينشر عن أجواء سلبية أو وقف اللقاءات.

تصريحات عززتها انباء عن زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين بشأن مفاوضات الصفقة فيما تحدث الاعلام العبري عن ارسال وفد من كيان الاحتلال إلى القاهرة فى الأيام المقبلة مؤكداً أن المفاوضات متواصلة وبكثافة.
مصدر : وكالات
رقم : 1115339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
10 شباط 2024
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
10 شباط 2024
دعوات لاستبعاد الكيان من مسابقة "يوروفيجن".. جرائم لا يحتملها عقل
دعوات لاستبعاد الكيان من مسابقة "يوروفيجن".. جرائم لا يحتملها عقل
10 شباط 2024
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
10 شباط 2024
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
10 شباط 2024
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
9 شباط 2024
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
9 شباط 2024
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
9 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
9 شباط 2024
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
9 شباط 2024
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
8 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع