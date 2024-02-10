السيد نصرالله يستقبل عبداللهيان ويؤكد حتمية انتصار فلسطين والمقاومة

وهذه هي ثالث زيارة لامير عبداللهيان الى بيروت خلال الشهور الاربعة الماضية، ويرافقه نائب الوزير ومدير دائرة غرب آسيا وشمال افريقيا في الخارجية الايرانية مهدي شوشتري، وكبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية علي اصغر خاجي والسفير الايراني في بيروت مجتبى اماني.



وقدم السيد نصرالله الشكر للدعم الذي ابداه سماحة الامام الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية والحكومة والشعب الايراني للشعب الفلسطيني المظلوم والمقتدر وتطرق الى القدرات العالية للمقاومة والتنسيق الجاري بين حركات المقاومة من اجل دعم فلسطين وغزة قائلا " ان العدو الصهيوني هو الان يعيش أزمة ومأزقا استراتيجيا ولم يحقق أيا من اهدافه في الميدان ".



واعتبر السيد نصرالله المقاومة عنصرا هاما في معادلات المنطقة مؤكدا "لا شك بأن انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة هو حتمي".



من جانبه اكد امير عبداللهيان خلال هذا اللقاء بان القبول بأن تكون المقاومة طرفا اساسيا في المبادرات السياسية المطروحة يظهر دور ومكانة المقاومة في فلسطين والمنطقة.



وشدد بأن أداء المقاومة الفلسطينية في المقاومة والثبات وكذلك في الحل السياسي اتسم بالحكمة والاقتدار، وان أية مبادرة سياسية يجب ان تراعي دور الشعب الفلسطيني واجماع قادة فصائل المقاومة كقضية اساسية.



وكان امير عبداللهيان قد التقى ايضا برئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وكذلك قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان.



ومن المقرر ان يتوجه امير عبداللهيان من بيروت الى دمشق والدوحة لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين والقطريين.