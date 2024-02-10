الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 شباط 2024 ساعة 15:37

رويترز: مصر ترسل عشرات الدبابات والمدرعات بالقرب من غزة

رويترز: مصر ترسل عشرات الدبابات والمدرعات بالقرب من غزة
وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضاً حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وتنتشر القوات المصرية قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح (جنوبي غزة)، التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثاً عن ملاذ آمن، ما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها رداً على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر.

الهيئة أضافت أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

جدار وحواجز رملية
كما أظهرت صور اطلعت عليها رويترز، وحصلت عليها من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.

استعدادات اجتياح رفح
وفي التطورات، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في رفح، وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على ما تبقى من حركة حماس، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.

مخاوف من اجتياح رفح من جيش الاحتلال بظل تكدس النازحين في المحافظة/ الأناضول
يأتي هذا وسط قلق دولي على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

والخميس قالت واشنطن إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن  رد إسرائيل على عملية طوفان الأقصى بأنه "مبالغ فيه".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أقامت مصر جداراً حدودياً خرسانياً تمتد أسسه في الأرض 6 أمتار وتعلوه أسلاك شائكة، وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضاً حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.
رقم : 1115352
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
10 شباط 2024
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع
10 شباط 2024
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
القاعدة أبناء "ابن زايد" الجدد في اليمن
10 شباط 2024
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
المشاركة الحماسية بمسيرات 11 شباط تجسيد لإرباك محاسبات العدو ضد الثورة
10 شباط 2024
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
9 شباط 2024
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
9 شباط 2024
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
9 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
9 شباط 2024
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
9 شباط 2024
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
8 شباط 2024
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
8 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
لماذا أغلق الجمهوريون الطريق في وجه بايدن؟
إستراتيجية الصين تجاه المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط... التهديدات والمنافع