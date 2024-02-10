شهداء بعملية اغتيال إسرائيلية في لبنان.. طائرة مسيّرة استهدفت سيارة شمال صيدا

الهجوم الإسرائيلي وقع قرب مفرق جدرا، قرب صيدا، على بعد 60 كم من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفقاً لمصادر محلية، فيما قالت قناة الميادين إن شخصية فلسطينية نجت من عملية اغتيال في لبنان.



وكالة الأناضول نقلت عن شهود أن "قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف سيارةً في منطقة جدرا بقضاء الشوف"، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح آخرَين، بعضهم كان بجانب السيارة المستهدفة.



ظهر السبت، دوَّت صفارات الإنذار بالجليل الأعلى في فلسطين المحتلة، فيما شنَّت طائرات الاحتلال غارةً على منزل في بلدة مركبا، جنوبي لبنان.



فيما قال حزب الله اللبناني في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 12:40 بعد ظهر يوم السبت، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية". ‏