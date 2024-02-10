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السبت 10 شباط 2024 ساعة 17:53

حزب عمران خان يسعى لتشكيل الحكومة الباكستانية بعد فوزه في الانتخابات

حزب عمران خان يسعى لتشكيل الحكومة الباكستانية بعد فوزه في الانتخابات
ودعا زعيم الحركة المؤقت جوهر علي خان جميع مؤسسات الدولة إلى احترام التفويض الذي حصلت عليه الحركة، وهدد بتنظيم احتجاج سلمي الأحد إذا لم تعلن النتائج كاملة مساء اليوم، حيث حصد أعضاء الحركة الذين ترشحوا كمستقلين على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

وبارك قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نجاح الانتخابات العامة، معربا عن أمله في أن تفضي إلى استقرار سياسي واقتصادي في البلاد.

هذا وأعلن، الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، فوز حزبه "حركة الإنصاف" في الانتخابات العامة بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشر عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال خان، إن حركة الإنصاف فازت في الانتخابات. وفي مقطع فيديو مدته 94 ثانية، أعدته حركة الإنصاف، أشاد خان، بدعم الشعب لحزبه.

وانتقد خان إعلان رئيس الوزراء السابق نواز شريف، فوز حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز" (PML-N) في الانتخابات "رغم تأخره في الانتخابات عن حركة الإنصاف".
 
رقم : 1115372
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