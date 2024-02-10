قائد الجيش الباكستاني يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وأوضح قائد الجيش، أن التعددية يمكن تمثيلها بشكل جيد من قبل حكومة وحدة يتم تشكيلها من كافة القوى الديمقراطية.



وقال إن الشعب بحاجة إلى "أيدي قوية ولمسة شفاء" للابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب التي لا تناسب البلاد.



وأصدر قائد الجيش، البيان، عقب المحادثات، التي تم عقدها في مدينة لاهور لتشكيل ائتلاف بين "الرابطة الإسلامية الباكستانية – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري.



والخميس، شهدت البلاد انتخابات عامة لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.



وأظهرت النتائج الأولية المعلنة حتى صباح السبت، تقدم مرشحين مستقلين مدعومين من حركة إنصاف، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، المسجون حاليا عمران خان، بـ98 مقعدا في البرلمان.



وجاء حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز" بالمركز الثاني بـ 71 مقعدا، ثم حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، بـ53 مقعدا.



وحل حزب الحركة القومية المتحدة في المركز الرابع بـ17 مقعدا.

