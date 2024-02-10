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السبت 10 شباط 2024 ساعة 22:54

جيش الإحتلال يعلن أنه اكتشف أنفاقا "تحت مقر الأونروا" في مدينة غزة

جيش الإحتلال يعلن أنه اكتشف أنفاقا "تحت مقر الأونروا" في مدينة غزة
ويشكل الكشف عن الأنفاق أحدث فصل في الحملة التي تشنها إسرائيل ضد الوكالة المأزومة، والتي تتهمها بالتعاون مع حماس، حيث أدت الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة بأن عشرة من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى دخول الوكالة في أزمة مالية، وذلك بعد تعليق الدول المانحة الكبرى تمويلها بالإضافة إلى إجراء تحقيقات. وتقول الوكالة إن إسرائيل قامت أيضا بتجميد حسابها المصرفي، وحظرت شحنات المساعدات، وألغت مزاياها الضريبية.

ودعا الجيش الصحفيين لزيارة النفق يوم الخميس، في حين لم يثبت بشكل قاطع أن مقاومي حماس كانوا يعملون في الأنفاق الموجودة أسفل منشأة الأونروا، لكنه أظهر أن جزءا على الأقل من النفق يمر تحت فناء المنشأة، بينما زعم الجيش أن المقر كان يزود الأنفاق بالكهرباء، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وتؤكد "الأونروا" أنها ليس لديها علم بوجود المنشأة تحت الأرض، لكن النتائج تستحق "تحقيقا مستقلا"، وهو ما لا تستطيع الوكالة القيام به بسبب الحرب المستمرة، إذ تم الآن تدمير المقر الرئيسي الواقع على الطرف الغربي لمدينة غزة بالكامل.

ولتحديد موقع النفق، كررت القوات تكتيكا إسرائيليا تم استخدامه في أماكن أخرى من القطاع، حيث قلبت أكواما من التراب الأحمر لإحداث حفرة تفسح المجال لمدخل صغير للنفق.

وأدت الحفرة المكتشفة إلى ممر تحت الأرض قدرت "أسوشيتد برس" أنه يمتد لمسافة نصف كيلومتر على الأقل، مع ما لا يقل عن 10 أبواب.

وداخل أحد مباني الأونروا، تمت مشاهدة غرفة مليئة بأجهزة الكمبيوتر مع أسلاك تمتد إلى الأرض، زعم جيش الإحتلال أنها متصلة في النفق تحت الأرض.

وفق "أسوشيتد برس"، كانت تلك الغرفة الواقعة تحت الأرض تحمل جدارا من الخزانات الكهربائية ذات الأزرار المتعددة الألوان ومبطنة بعشرات الكابلات. وزعم الجيش أن الغرفة كانت بمثابة مركز لتزويد البنية التحتية للأنفاق بالمنطقة.
رقم : 1115434
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