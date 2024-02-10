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السبت 10 شباط 2024 ساعة 22:58

سيناتور أمريكي: تخصيص "الدولة العميقة" 60 مليار دولار كمساعدات لنظام كييف الفاسد إهانة للأمريكيين

سيناتور أمريكي: تخصيص "الدولة العميقة" 60 مليار دولار كمساعدات لنظام كييف الفاسد إهانة للأمريكيين
ولفت بول إلى مشروع القانون الذي سيتم مواصلة مناقشته السبت والذي يتضمن إنفاق 300 مليون دولار لتأمين الحدود الأوكرانية، وتجاهل الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف: "مشروع القانون هذا ليس خطأ فحسب، بل إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في وقت تكون فيه حدودنا غير محمية ولا يفعل المستنقع (الدولة العميقة) شيئا حيال ذلك، بل مجرد إصلاحات زائفة فقط".

وتابع: "ميزانية مشروع القانون ترسل 60 مليار دولار بالإضافة إلى 113 مليار دولار تم تخصيصها بالفعل مباشرة لخزائن نظام معروف بفساده. هي واحدة من الهدر الصارخ للأموال التي تعملون لجنيها".
رقم : 1115436
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