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الأحد 11 شباط 2024 ساعة 11:11

بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران

بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
وخرج ابناء الشعب الايراني اليوم في مسيرات يوم 22 بهمن (11 فبراير) ليؤكدوا ثباتهم جيلا بعد جيل على المبادئ السامية التي رفعت الثورة الاسلامية المباركة لوائها وبعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين في العالم.

وتغص شوارع العاصمة الايرانية طهران الآن بآلاف مؤلفة من المواطنين الذين نزلوا الى الشوارع والساحات لاعلان دعمهم وولائهم لنهج شهداء الثورة الاسلامية ومفجرها سماحة الامام الخميني (رض).

وسيلقي الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي كلمة اليوم امام الحشود في طهران ومن المتوقع ان يتضمن خطابه مواقف هامة (حسبما هو معلن).

ولمراسم الاحتفال ومسيرات هذا العام نكهة خاصة ، خصوصا بعد افشال المؤامرة العظيمة التي شنت ضد ايران الاسلام خلال الشهور الماضية مستهدفة الأمن الداخلي والوحدة الداخلية في ايران عبر اثارة احداث الشغب ودعمها عبر حرب هجينة غربية سياسية واعلامية واقتصادية ونفسية تعددت وسائلها واساليبها ، لكنها فشلت وتكسرت على صخرة وعي ويقظة ومقاومة ووحدة الشعب الايراني وحكمة القيادة الرشيدة.   
رقم : 1115480
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