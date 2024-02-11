الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية

وقال رئيسي في خطابه بالذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية في ساحة آزادي بطهران: الغرب حاول منعنا من دعم القضية الفلسطينية واليوم وبعد 45 سنة من انتصار ثورتنا لازال مطلبنا هو تحرير القدس ودعم فلسطين



وأضاف : الحرب المركبة التي يشنها أعداء إيران لوقف تقدم الشعب الإيراني فشلت بصمود الشعب الإيراني.. إيران اليوم مستقلة وهي من تقرر مصيرها لا الشرق يقرر عنها ولا الغرب وهي مستمرة في ذلك



وتابع الرئيس الإيراني: رسالة الثورة الإسلامية هي رسالة الاستقرار ورسالة التصدي للأعداء.. اللغة العسكرية حُذفت من قاموس الأعداء ولم تعد أداة تُخاطب بها إيران



كما أشار الى سياسات غيران وقال : سياستنا ثابتة لا شرقية ولا غربية لا أحد يملي علينا ما نفعل نحن أصحاب القوة والقدرة والقرار



وأشار الى الإنتخابات البرلمانية المقبلة وقال رئيسي: معيار الثورة الإسلامية هو صوت الشعب .. الجمهورية الإسلامية نابعة من الشعب وتأخذ قوتها منه والانتخابات جزء من هوية الجمهورية الإسلامية