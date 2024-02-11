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الأحد 11 شباط 2024 ساعة 14:05

الاحتلال يرتکب مجزرة تخلف 25 شهيداً في رفح

الاحتلال يرتکب مجزرة تخلف 25 شهيداً في رفح
وأفاد المصدر ان الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في سماء رفح والقصف الاسرائيلي علی هذه المدينة مستمر، حيث استشهد 25 فلسطيني في مجزرة وقعت خلال استهداف منزلاً يؤوي النازحين الفلسطينيين في رفح.

وأكد مصدر طبي وصول 58 شهيداً الی مستشفی أبويوسف النجار خلال الساعات القليلة الماضية بفعل القصف والغارات المستمرة والمركزة علی رفح التي تؤوي أكثر من مليون و400 نازح فلسطيني.

واستمرت الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة خانيونس حيث يتواصل القصف المدفعي والاستهداف الممنهج والعنيف لبيوت المواطنين الفلسطينيين حيث استشهد أكثر من 11 شهيداً داخل مجمع ناصر الطبي بفعل الحصار الاسرائيلي للمجمع.
رقم : 1115513
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