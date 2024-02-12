حزب الله يعلن عن استهداف 4 مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال

وصدرت عن حزب الله، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "تجمعا للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات التجسسية في موقع العباد، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر".
وأوضح في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأضاف: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
وأكد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وذكر في بيانه الرابع: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من بعد ظهر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".