وزير الخارجية الايراني يزور مرقد السيدة رقية (س) في دمشق

وسبق أن التقى وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الحالية الى سوريا بكبار المسؤولين السوريين وناقش معهم ضرورة وقف الحرب في غزة باعتبارها السبب في الأزمة والتوتر في المنطقة، وأكد على إعادة طرق نقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع.



كما التقى امير عبداللهيان في دمشق مساء الاحد عددا من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية.



وفي اللقاء تم البحث بشأن التطورات في قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية.



وفي وقت سابق من يوم الاحد التقى وزير الخارجية الايراني مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.



وشارك وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري والقى كلمة في حفل اقيم احياء للذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.