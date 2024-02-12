هلاك أكثر من 11 جنديا صهيونيا بكمين محكم وكبير في خان يونس

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال “يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا” هناك، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.



وأضافت الهيئة أن “الحدث الأمني الخطير كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس”، مشيرة إلى أن “الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات”.



بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات”.



يذكر أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نفذت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا.