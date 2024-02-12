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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 09:12
هيئة بحرية تتلقّى تقريراً عن تعرّض سفينة لحادث جنوبي المخا في اليمن
وأضافت الهيئة، في مذكّرة استشارية محدّثة، أنّ السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخَين، لكنّ الطاقم بخير والسفينة تتّجه إلى ميناء الاتصال التالي.
رقم :
1115642
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