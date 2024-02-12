هيئة بحرية تتلقّى تقريراً عن تعرّض سفينة لحادث جنوبي المخا في اليمن

إسلام تايمز(اليمن) - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم، أنّها تلقّت تقريراً عن حادث تعرضت له #سفينة على بُعد 40 ميلاً بحريّاً جنوبي مدينة المخافي #اليمنية.