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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 09:22

روسيا: تدمير مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

روسيا: تدمير مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن فرقة تابعة لقوات المدفعية الروسية التي تتبع لمجموعة القوات الغربية نحجت بدك مواقع تابعة للقوات المدفعية الأوكرانية على محور كوبيانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه في مناطق الجبهة على محور كوبيانسكي، كشفت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة القوات الغربية أثناء المعارك مواقع للمدفعية الأوكرانية، وبعد الحصول على الإحداثيات الدقيقة تم ضربها على الفور من قبل القوات المدفعية الروسية.

وبحسب وزارة الدفاع، تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع غفوزديكا 112 لضربها.
وأضافت الوزارة أنّ طاقم المدفعية قام على الفور بتوجيه فوهات المدافع ودمر طاقم الهاون التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط/فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التصدّي لهجوم إرهابي نفذته قوات كييف ضد الأراضي الروسية، مشيرةً إلى أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنّ  منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 7 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، مشيرةً إلى أنه "تمّ إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام سبع طائرات من دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، وأنه "تمّ اعتراض جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة بيلغورود".
رقم : 1115645
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