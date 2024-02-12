الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 09:29

حزب الله العراق: التدخل الأميركي الخبيث يحفزنا لاستعادة كامل السيادة العراقية

حزب الله العراق: التدخل الأميركي الخبيث يحفزنا لاستعادة كامل السيادة العراقية
وتابع محي أنّ "التدخل الأميركي الخبيث يحفزنا لاستعادة كامل السيادة العراقية التي تهيمن عليها وتصادرها قوى محور الشر".

وقبل أيام، أكّدت الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق أنّ الفرصة، التي منحتها للاحتلال الأميركي للخروج من العراق، لم يتلقّفها سابقاً، على الرغم من وساطاته وتوسلاته قبل هزيمته عام 2011.

وفي بيانٍ صدر عنها، قالت الم ق ا و م ة الإسلامية العراقية إنّ فرصة الأيام الماضية "كشفت للشعب العراقي، والأصدقاء والجهات المسؤولة، أن العدو المحتل لا يغادر خسته وغدره، ولا يفهم غير لغة السلاح".

ولفتت إلى مظاهر غدر الاحتلال الأميركي من خلال "استهدافاته الأخيرة لمجاهدي الحشد الشعبي في القائم وعكاشات ومواقع أخرى"، و"اغتياله القائد الكبير، أبي باقر الساعدي، في بغداد، ليخرق بذلك كل قواعد الاشتباك، وهو ما يزيد الم ق ا و مة الإسلامية، عبر فصائلها، تمسكها بمسؤولياتها تجاه شعبها وبلدها وأمتها".

ودعا البيان، الصادر عن الم ق ا و م ة، "أخوة الجهاد" إلى "الالتحاق بصفوف المق اومة"، والمشاركة الفعّالة في طرد الاحتلال الأميركي في هذه المرحلة، التي عدّتها "تاريخيةً للعراق والمنطقة"، طالباً إلى "مَن نثق بهم أن يلتمسوا لنا العذر، بصفتنا أعلم من الآخرين بخبث عدونا، وميادين مواجهته".
رقم : 1115648
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024
الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية
الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية
11 شباط 2024
طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية
طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية
11 شباط 2024
بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
11 شباط 2024
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
10 شباط 2024
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب