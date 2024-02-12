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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 10:29

اللواء باقري: الحرس الثوري تألق بكل فخر وشموخ حتى اليوم

اللواء باقري: الحرس الثوري تألق بكل فخر وشموخ حتى اليوم
بعث اللواء محمد باقري رسالة تهنئة الى قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي هنأ فيه حلول الثالث من شعبان المعظم ذكرى ميلاد سيد الشهداء وابو الأحرار الإمام الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري.

وقال اللواء باقري : ان حلول الثالث من شعبان المعظم ذكرى ميلاد سيد الشهداء وسيد أحرار العالم "الإمام الحسين (ع)" والذي سمي "يوم الحرس الثوري" والتي جاءت بمبادرة حكيمة وهادفة للإمام الخميني (رض) وبهذه المناسبة اهنئكم واهنئ القادة والمسؤولين والمنتسبين للحرس الثوري المدافعين عن "الاسلام" و"الولاية" و"الثورة"، حيث اصبح الحرس الثوري مصدر فخر للشعب الإيراني الشريف والبطل ومحبي الثورة في جميع ارجاء العالم.

واعتبر ان "الحرس الثوري الإسلامي" من خلال التحلي بـ "الإيمان" و"الإخلاص" والجهاد في سبيل الله و"أداء الواجب" والشوق إلى "الخصائص الحسينية"، يجسد "القدرة المعنوية" للقوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الايرانية برفعه راية "العمل الثوري" في الميادين الخطيرة والحاسمة لرسالتها ومهامها الكبرى في حراسة مكتسبات الثورة والحفاظ على أمن واستقرار إيران والإيرانيين وبمعية القوات المسلحة القوية الأخرى في البلاد منذ فجر انتصار الثورة وتأسيس النظام المقدس للجمهورية الإسلامية إلى اليوم كان مصدر فخر وشموخ، وعرفاناً لهذا الإشراق فلنسجد لله.

واضاف اللواء باقري : لا شك أن كلمة "الحرس الثوري" التي هي تذكير بأيام الشرف والعظمة في كل مراحل تاريخنا وتذكير باللحظات الحساسة والمصيرية للثورة والبلاد، تعبر بحق عن الحقيقة التي خلدها قول الإمام الراحل (رض): "لولا الحرس الثوري لم تكن البلاد".

واختتم قائلا: من خلال تكريم ذكرى وأسماء وذكريات وملاحم شهداء حرس الثورة الإسلامية الاعزاء، وخاصة سيد شهداء جبهة الم ق ا و م ة الإسلامية، ش هيد القدس الفريق "الحاج قاسم سليماني". نتمنى استمرار النجاح والمجد لكم ولاعضاء الحرس الثوري، في ظل رعاية الامام صاحب الزمان (ارواحنا فداه) واتباع إجراءات وأوامر وتوجيهات قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).
رقم : 1115657
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