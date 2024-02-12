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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 11:14

رئيس المجلس الأوروبي يصف تصريحات ترامب حول الناتو بـ ‘‘المتهورة‘‘

رئيس المجلس الأوروبي يصف تصريحات ترامب حول الناتو بـ ‘‘المتهورة‘‘
وقال ميشال عبر منصة "إكس": "لقد دعم "حلف الناتو" أمن وازدهار الأمريكيين والكنديين والأوروبيين منذ 75 عاما"، مضيفا أن "التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة الخامسة لا تخدم سوى مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا تحقق المزيد من الأمن والسلام للعالم".

واعتبر ميشيل أن المادة الخامسة تؤكد من جديد ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي على تطوير استقلاله الاستراتيجي بشكل عاجل، وأن يستثمر في إنتاج الأسلحة للدفاع عنه.

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الحلف، فإنّ أيّ هجوم على أيّ من دوله الأعضاء يعتبر هجوما على الحلف بأسره ويستدعي ردّ فعل مشتركا منه.

وكان ترامب الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد السبت في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.
مصدر : وكالات
رقم : 1115669
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