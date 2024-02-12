محمود عباس في قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار

وسيلتقي عباس يوم الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف الحرب الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



كما سيبحث رئيس السلطة الفلسطينية مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.



ويرافق محمود عباس في زيارته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.



ومع دخول الحرب الصهيونية يومها الـ129، يواصل جيش الاحتلال غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.