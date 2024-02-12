قوات الاحتلال تداهم عدة منازل بمخيم بلاطه شرقي نابلس

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات كبيرة اقتحمت مخيم بلاطة ترافقها جرافة عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وداهمت عدة منازل وفتشتها.



وأضاف المصدر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاث شبان على الأقل قبل انسحابها من المنطقة.