بيان جديد للقوّات المسلّحة اليمنيّة

وجاء في البيان: "مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة استهداف السفينة الأميركية "ستار أَيرس" في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ وإصابتها بشكلٍ مباشر".