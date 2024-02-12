أحدث العناوين :
وزير الزراعة اجرى كشفاً ميدانياً على بواخر البطاطا القادمة من مصر تنفيذاً للرزنامة الزراعية بين البلدين
صندوق النقد والبنك الدولي يحذّران من آثار حرب غزة والتصعيد الإقليمي على الاقتصاد العالمي
حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار وثكنتي برانيت وزرعيت بصواريخ "فلق 1" ومبنى في مستعمرة يرؤون
وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة
ميقاتي استقبل الحريري واولم على شرفه: نتمنى ان تكون ذكرى اغتيال الحريري مناسبة جامع
بري تابع مع بو حبيب وفرونتسكا التطورات في لبنان والمنطقة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أسرع “توسيع للقدرات العسكرية” في أوروبا.. بولندا تضاعف حجم جيشها لمواجهة “التهديد الروسي”
النائب الاول لرئيس الجمهورية: صمود إيران القوي رغم كل الصعوبات اذهل الاعداء
بوحبيب: التطبيق الشامل للـ1701 وانسحاب إسرائيل للحدود المعترَف بها المدخل لتحقيق الأمان
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 February 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 11:30
بيان جديد للقوّات المسلّحة اليمنيّة
وجاء في البيان: "مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة استهداف السفينة الأميركية "ستار أَيرس" في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ وإصابتها بشكلٍ مباشر".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1115675
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024
الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية
11 شباط 2024
طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية
11 شباط 2024
بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
11 شباط 2024
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
10 شباط 2024
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024
أحدث العناوين
وزير الزراعة اجرى كشفاً ميدانياً على بواخر البطاطا القادمة من مصر تنفيذاً للرزنامة الزراعية بين البلدين
صندوق النقد والبنك الدولي يحذّران من آثار حرب غزة والتصعيد الإقليمي على الاقتصاد العالمي
حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار وثكنتي برانيت وزرعيت بصواريخ "فلق 1" ومبنى في مستعمرة يرؤون
وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة
ميقاتي استقبل الحريري واولم على شرفه: نتمنى ان تكون ذكرى اغتيال الحريري مناسبة جامع
بري تابع مع بو حبيب وفرونتسكا التطورات في لبنان والمنطقة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أسرع “توسيع للقدرات العسكرية” في أوروبا.. بولندا تضاعف حجم جيشها لمواجهة “التهديد الروسي”
النائب الاول لرئيس الجمهورية: صمود إيران القوي رغم كل الصعوبات اذهل الاعداء
بوحبيب: التطبيق الشامل للـ1701 وانسحاب إسرائيل للحدود المعترَف بها المدخل لتحقيق الأمان
السفارة الايرانية في دمشق تحتفل بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية
"لادي" حذّرت من تأجيل ثالث للانتخابات البلدية والاختيارية: السلطة ملزمة بإجرائها في موعدها
استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص متأثرة بجراحها لتلتحق بأفراد عائلتها
رئيس القضاء الايراني يزور العراق غدا
عبداللهيان يغادر دمشق متوجهاً إلى الدوحة
بوريل: "الأونروا" يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها
عباس: ننسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
أنقرة: عملية الاحتلال برفح جزء من خطة طرد سكان غزة
النائب رعد : لن يستطيع العدوّ أن يحقّق مآربه في لبنان
الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان..رعد : لن يستطيع العدوّ أن يحقّق مآربه
الأكثر قراءة
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
مصادر لـ"سكاي نيوز": نجاة القائد العسكري العام لـ"حزب الله" علي كركي من محاولة الاستهداف بالنبطية
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تتوقّع التنحي في نهاية أيار: البلاد "على حافة الخطر"
هجوم جديد يستهدف مدينة الحديدة..
اليمن.. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف الحديدة وصعدة
“ترامب لا يتمتع بالحصانة”.. قرار من محكمة أمريكية يمهّد لمحاكمة الرئيس السابق بالتدخل في انتخابات 2020
العراق لتركيا: نرفض المساس بسيادتنا وتصفية الحسابات على أراضينا
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
عدوان أمريكي بريطاني جديد على محافظة الحديدة اليمنية
غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في وسط مدينة النبطية
محقّقةً إصابات مباشرة.. الم ق ا و م ة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال
هجوم إسرائيلي على روسيا.. موسكو ترد
شركات تكنولوجيا عملاقة تتعهد "ذكاءً اصطناعياً أكثر أخلاقية"
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
بري استقبل المخزومي وعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية مع سفير بنغلاديش
روسيا: أسقطنا 7 طائرات مُسيّرة أوكرانية فوق بيلغورود
الأخبار الساخنة
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب