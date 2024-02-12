الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 11:43

المغرب: الآلاف يتظاهرون في الرباط رفضاً للتطبيع ونصرة لقطاع غزّة

المغرب: الآلاف يتظاهرون في الرباط رفضاً للتطبيع ونصرة لقطاع غزّة
ورفع المتظاهرون لافتاتٍ أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة كُتب عليها "أوقفوا المذبحة" و"التطبيع خيانة" و"لا سفارة لا سفير"، وأحرقوا العلم الإسرائيلي.

التظاهرة جاءت بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية من أجل فلسطين في وقتٍ دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة شهره الخامس.

وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان خلال التظاهرة إنّ "المتظاهرين يعبّرون عن رأي الشعب المغربي الرافض للتطبيع والمؤيد لفلسطين".

وأشار ويحمان إلى أنّ "الشعب المغربي حسم موقفه، وعلى من لا يعجبه موقف المغاربة المؤيد لفلسطين والرافض للتطبيع أن يبحث عن شعبٍ آخر".

يُشار إلى أنّ العديد من المدن المغربية شهدت تظاهرات منتظمة مؤيدة لفلسطين ومطالبةً بقطع العلاقات مع "إسرائيل"، ولا سيما مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق، قدّمت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في المغرب عريضةً شعبية لمطالبة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في "تل أبيب".
رقم : 1115679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024
الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية
الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية
11 شباط 2024
طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية
طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية
11 شباط 2024
بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران
11 شباط 2024
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب
10 شباط 2024
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
الذكرى الـ45 لإنتصار الثورة.. كيف نجحت إيران في إحياء الهوية الإسلامية
10 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
عقب التحذيرات الفرنسية للبنان. ‘‘إسرائيل‘‘ لن تجرؤ على الحرب