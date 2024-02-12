أعداد الإصابات تتضاعف.. الاحتلال يقرّ بعدد جنوده الجرحى منذ بداية الحرب

وذكرت الـ "قناة 7" الإسرائيلية، أنّ 2855 جندياً إسرائيلياً أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1326 جندياً أصيبوا منذ بدء المناورة البرية.



وأشارت إلى أنّ 343 جندياً لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 27 في حال خطرة.



وقبل أسبوع، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ وحدة النقل العملياتي التابعة له، أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.



وتوقّع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل الجنود الإسرائيليين إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب على غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.



واليوم، أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين في معارك جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 جنود، إثنان منهم أُصيبوا إصابةً خطرة في جنوبي قطاع غزّة وهم من وحدة "مغلان" التابعة للواء الكوماندوز، أمّا الجندي الثالث أُصيب إصابةً خطرة، وهو جندي احتياط من مقرّ قيادة تشكيل "بني أور".



وبلغ عدد الجنود القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية أكثر من 566 ، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نحو 229 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.