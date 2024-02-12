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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 12:50

بصواريخ بحرية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "ستار أيرس" الأميركية

بصواريخ بحرية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "ستار أيرس" الأميركية
وبحسب البيان فإن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمنَ الرد على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

هذا وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت إنها لن نتردد في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحق الآمنين في قطاع غزة.

وفجر اليوم، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن.

وفي 6 شباط/فبراير، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينةً أميركيةً (Star nasia ستار ناسيا) والثانية استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، مشيراً إلى أنه تّم استهدافُ السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكداً إصابتهما إصابةً مباشرة.

وفي وقت سابق، أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ عمليات اليمن مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزّة.

وحذّر الاحتلال من أنّ "أيّ تصعيد في رفح أو غزّة يعني أنّ مسار عمليات القوات المسلحة ستتصاعد، وإذا تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي للأهالي فيها، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي".

والجدير ذكره، أنّ صنعاء تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.
رقم : 1115701
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