27 مواطنا فلسطينيا تعتقلهم قوات الاحتلال من الضفة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلا اعتقلت فمن الخليل، 8 مواطنين وهم: علي درويش زيدات، وزهران عبد الرزاق زيدات، وعيسى عبد الرزاق زيدات، من بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت الشقيقين أشرف وفارس نوح دريس، ونصري ربعي التميمي من مدينة الخليل، والشاب قصي أحمد أبو صبحة على دوار بيت عينون شرق الخليل، والأسير المحرر أحمد محمد مرشد زعاقيق (37 عاما) من بلدة بيت أمر.



ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود مروح سليمان بشارات (67 عاما) بعد اقتحام منزله، علما أنه مريض بالقلب.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من قرية تل جنوب غرب نابلس، وهم: مصطفى سلوادي، وعبد الله موفق، وأمين عرايشي، وسالم ياسين، وأسامة عابد، وإبراهيم رمضان.



ومن رام الله، اعتقلت الشاب محمد عبد الحليم يوسف داود (35 عاما)، من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله.



ومن قلقيلية، اعتقلت الشابين: صقر فارس شبيطة، وتحسين صايل سويدان من بلدة عزون شرق قلقيلية.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد ناصر عز الدين، وأيسر محمد نواف حماد، من بلدة عرابة جنوبا.



ومن القدس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ما زالت متواصلة حتى إعداد الخبر، وعُرف من بين المعتقلين: آدم توفيق رامية، وآدم الدباغ، ومحمود الشرباتي، وفايز الشوامرة، ونادرالحرباوي، ووسام الحتاوي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى المبارك.