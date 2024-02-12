محكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تسليم "إسرائيل" قطع غيار لمقاتلات F-35

وجاء قرار محكمة الاستئناف الهولندية بعد أن أكّدت حكومة نيكاراغوا في مذكرةٍ شفهية قدّمتها إلى محكمة العدل الدولية أنّ أربع قوى غربية وهي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا تساهم في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى "إسرائيل".



وشددت المذكرة، على أنّ الدول الداعمة لـ"إسرائيل" ملزمة بقطع إمدادها، من "اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية".



وجاء في حكم محكمة الاستئناف، الصادر اليوم أنّ "المحكمة تأمر الدولة بوقف جميع عمليات التصدير والعبور الفعلية لأجزاء طائرات "أف-35" إلى وجهتها النهائية وهي "إسرائيل" في غضون سبعة أيام بعد صدور هذا الحكم".



وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزّة والتحريض المباشر عليها.



وفيما يخصّ الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزّة، شدّدت المحكمة على أنّه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2023، رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، بسبب إمدادها "إسرائيل" بقطع غيار لمقاتلات "أف-35"، التي تقتل المدنيين والأبرياء وتنتهك القانون الدولي في غزة.



واليوم، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريراً قالت فيه إنّ 30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".



يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر مروّعة منذ الـسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدّت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 28.340 و67.984 مصاباً.