الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان.. مسيّرة تستهدف سيارة في بنت جبيل

وأفاد مصدر في جنوب لبنان، بأن غارة حربية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طير حرفا و غارة أخرى في الجبين بالقطاع الغربي، مضيفاً أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بغارة، وتلّة العويضة من جهة بلدة الطيبة الجنوبية في القطاع الشرقي بغارتين.



وبالتزامن، أكدّ المصدر أن غارة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط.



يأتي ذلك في وقت، تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، محققة إصابات مباشرة.



وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان ، أنّ عدد العمليات التي نفذتها⁩ خلال 127 يوماً من ملحمة ⁧‫"طوفان الأقصى"⁩ منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 بلغ 1013 عملية.



ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي رد منها على اعتداءات الاحتلال المتكررة على مناطق في جنوب لبنان، نفّذت المقاومة الإسلامية، أمس، عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسّسيّة في موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.



كما استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "مثلّث الطيحات" بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة.