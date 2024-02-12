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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 14:19

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان..رعد : لن يستطيع العدوّ أن يحقّق مآربه

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان..رعد : لن يستطيع العدوّ أن يحقّق مآربه
وأفاد مصدر في جنوب لبنان، بأن غارة حربية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طير حرفا و غارة أخرى في الجبين بالقطاع الغربي، مضيفاً أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بغارة، وتلّة العويضة من جهة بلدة الطيبة الجنوبية في القطاع الشرقي بغارتين.

وبالتزامن، أكدّ المصدر أن غارة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط.

يأتي ذلك في وقت، تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، محققة إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان ، أنّ عدد العمليات التي نفذتها⁩ خلال 127 يوماً من ملحمة ⁧‫"طوفان الأقصى"⁩ منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 بلغ 1013 عملية.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي رد منها على اعتداءات الاحتلال المتكررة على مناطق في جنوب لبنان، نفّذت المقاومة الإسلامية، أمس، عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسّسيّة في موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

كما استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "مثلّث الطيحات" بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة.

وفي هذا الصدد قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد:” إذا كان الأميركي حريص على وقف العدوان لماذا ما زال حتى اللحظة يُزوّد الإسرائيلي بكلّ ما يحتاجه من ذخائر ولا زال يُرسل له كبار جنرالاته من أجل أن يُشاركوا التخطيط في غرفة العمليات ويتبادلون الأدوار لأنهم يريدون أن يستبيحوا منطقتنا”.

وتابع الحاج رعد”ما يفعلونه في غزة وضدّ أهلها لا يردعهم إلّا مقاومة تَصمد وتُذهِل العالم بصمودها وبشجاعتها وببسالة أبطالها وتمنع العدوّ من أن يحقق أهدافه”.

وأضاف :” ما استطاع العدو أن يحقق أهدافه على مدى أربعة أشهر هو زرع الدمار والهدم والإبادة لكن لم يستطع أن يحقق الأهداف التي طرحها حين بدأ عدوانه عندما قال يريد سحق حماس وتحرير الأسرى بالقوّة لكنه لم يحرر أسيراً واحداً بالقوة وما زالت حماس تُقاتله”.

ولفت رعد إلى أن العدوّ الإسرائيلي معركته مع حماس ستكون طويلة إن لم يرتدع ويستجب لنداء مصلحته أولاً لأنه إذا استمر في هذا العدوان فإنه مُقبِل على حالة إستنزاف لا يستطيع أن ينجوا منها على الإطلاق .

وأشار إلى أن” رئيس حكومة العدوّ يهرب إلى الأمام حين يصرّ على استمرار العدوان لأن وقف العدوان بنظره هو سقوط حكومته وهو لا يُريد لحكومته أن تسقط ولا يُريد لنفسه أن يدخل السجن لأن السجن ينتظره من أجل محاكمته على ما أفسد حتى مع بني قومه الصهاينة”.

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ” الأفق الذي ينتظر رئيس حكومة العدوّ إمّا التنحية بطريقة سياسية أو شعبية وإمّا الإستهداف وهذا ليسَ بعيداً على الصهاينة حين يُدركون أنهم بدأوا يرتطمون بالحائط المسدود ولا يتورّعون عن قتل بعضهم البعض وقد فعلوها في مراحل تاريخهم أكثر من مرة”.

وأردف رعد قائلاً :” لأن هذه المعركة بالغة الحساسية والدقة وهي معركة تنعكس نتيجتها على حقبة مديدةٍ من الحقب الآتية في المستقبل لذلك كلفتها عالية ونحن لا نبخل على شعبنا بأن نفعل ما يجب أن نفعله من أجل أن نحميه ومن أجل أن يأمن في وطنه و لا يُشعر العدوّ وكأنه أصبح آيلاً إلى الخضوع لأنّ العدوّ إذا تمكّن واستطاع أن يُخضع شعباً فأذله وقهره واستعبده وأهانه والشهداء هم الذين يترصّدون للعدو حتى لا يتمكن من فعل ذلك على الإطلاق “.

 
رقم : 1115721
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