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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 14:23

أنقرة: عملية الاحتلال برفح جزء من خطة طرد سكان غزة

أنقرة: عملية الاحتلال برفح جزء من خطة طرد سكان غزة
وأعربت الخارجية التركية عن بالغ قلقها إزاء تزايد هجمات العدو الصهيوني على مدينة رفح، ولفتت في بيانها إلى أنه "في أعقاب الدمار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل حتى الآن في قطاع غزة، نحن نعتبر هذه العملية من إسرائيل في مدينة رفح جزءا من خطة طرد سكان غزة من أراضيهم".

وأعربت الخارجية التركية عن اعتقادها بأن "استمرار الهجمات الإسرائيلية، سيزيد المأساة الإنسانية في غزة إلى مستويات أكثر خطورة، وسيضر بالجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".

ودعت أنقرة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لإسرائيل.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة وعنيفة فجر اليوم على مدينة رفح، حيث أفيد عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، فيما أعلن الجيش العدو أنه حرر بعملية سرية ومعقدة أسيرين إسرائيليين من المدينة.
رقم : 1115723
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