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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 15:09

عبداللهيان يغادر دمشق متوجهاً إلى الدوحة

عبداللهيان يغادر دمشق متوجهاً إلى الدوحة
وكان امير عبداللهيان قد بدا جولته الاقليمية من بيروت حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات في المنطقة وخاصة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة.

وخلال زيارته الى دمشق التقى وزير الخارجية الايراني الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية خاصة العدوان على غزة.

والتقى امير عبداللهيان في دمشق عددا من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، للبحث في احدث التطورات على الساحة الفلسطينية والعدوان على غزة.

وفي الدوحة، سيناقش وزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين القطريين حول العلاقات الثنائية والتطورات في فلسطين، وآخر تطورات الحرب على غزة وسبل إنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
رقم : 1115730
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