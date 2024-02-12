النائب الاول لرئيس الجمهورية: صمود إيران القوي رغم كل الصعوبات اذهل الاعداء

وقال مخبر، في تصريح له اليوم الاحد على هامش مسيرات الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية ، في إشارة إلى الحضور الواسع للشعب: إيران العزيزة تقف شامخة رغم كل الصعوبات، والعدو اليوم يرصد مسار الجمهورية الاسلامية الايرانية بذهول لهذا المستوى من التقدم والاقتدار الذي حققته.



وأضاف: الشعب يسير على خطى الإمام وخلف قائد الثورة، وهذا يعني أن شرعية الجمهورية الاسلامية تزداد عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل.



كما قال النائب الأول لرئيس الجمهورية عن ضرورة مشاركة الشعب الواسعة في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي المقرر ان تجري يوم 1 اذار/مارس واضاف: ثورتنا شعبية؛ هذه الثورة صنعها الشعب، واستمرارها والحفاظ عليها سيكون بحضور الشعب الذي هو صاحب هذه الثورة، وصوته مؤثر في دفع الأمور إلى الأمام.



وتابع: كل المسؤولين منتخبون من الشعب، وعندما يتواجد الناس في مسرح الانتخابات والمسيرات وغيرها؛ فبمشاركتهم واختيارهم وذكائهم يمكن حل المشاكل. وعلينا أن نعلم أن السبيل الوحيد للتغلب على المشاكل هو حضور الشعب في المشهد، سواء كان ذلك في مسيرة أو انتخابات.



وأكد النائب الأول: لله الحمد يتحقق النصر مع الشعب وسيكون مستقبل البلاد مشرقاً.



وقال مخبر عن أولويات المجلس القادم: وفقا لكلام الامام الراحل فان المجلس هو في قمة الأمور، لذلك يمكن للمجلس أن يكون فعالاً حقاً في تغيير وتحسين الأمور.



واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية إن البرلمان الثوري الجيد المتوافق مع الدولة والقيادة يمكن أن يغير الوضع ويصبح فعالاً.

