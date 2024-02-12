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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 18:32

السفارة الإيرانية في تركمنستان تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران

السفارة الإيرانية في تركمنستان تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران
وقد حضر هذه المراسم وزير الخارجية التركمنستاني «رشید مردوف» الذي تلا بعد عزف السلام الجمهوري لكلا البلدين، بيانا باللغة الفارسية قدم فيه تحيات رئيس جمهورية بلاده ورئيس مجلس الشعب التركمنستاني الى الشعب الايراني وحكومته، ووصف العلاقات القائمة بين تركمنستان وايران بالأخوية، وأكد على قرار حكومة بلاده في تعزيز العلاقات مع الأخيرة في مختلف المجالات.

ثم تحدث السفير الايراني في هذا البلد «علي مجتبی روزبهاني» عن التعاون السياسي والدبلوماسي والثقافي والتجاري والاقتصادي الواسع النطاق بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة، مشددا على أن ايران الاسلامية تعتبر العلاقات مع تركمنستان بأنها تقوم على القرابة وتتابع تعزيز هذه العلاقات أكثر من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أن كلا من الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان توصلتا في اجتماع اللجنة الاقتصادية الـ 17 الذي استضافته عشق آباد الشهر الماضي، الى اتفاقيات مهمة في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية، التي يتم متابعتها وتنفيذها في الوقت الحالي.
رقم : 1115761
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