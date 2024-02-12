قائد الجيش: لا توجد قوة قادرة على مواجهة ايران وشعبها

وقال اللواء موسوي في هذا البيان ان للحرس الثوري خدمات قل نظيرها في المراحل الحساسة والهامة داخليا وخارجيا ومنها مواجهة الاعداء ومقارعة الاستكبار والخدمات العديدة المقدمة للشعب ومآثر خالدة تسطرت بفعل التضحيات والتوق نحو الشهادة.



وشدد البيان بأن الحرس الثوري هو من رحم الثورة الاسلامية ومؤسسة ثورية تنامت مع الثورة الاسلامية وستبقى ثورية الى الابد.



كما اشار الى المحاولات المستمرة لاعداء ايران لتشويه سمعة الحرس الثوري قائلا ان على هؤلاء ان يعلموا بأن هذه الشجرة الطيبة المنبثقة من الثورة الاسلامية متلاحمة مع الجيش وان الحرس الثوري والجيش هما يد واحدة تزداد قوة وتلاحما يوما بعد يوم وان هذه الوحدة المقدسة جعلت جميع القوى عاجزة عن مواجهة هذه البلاد وشعبها.