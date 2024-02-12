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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 20:12

غوتيريش يهنّئ رئيسي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 45

غوتيريش يهنّئ رئيسي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 45
وافادت "ارنا"، ان "غوتيريش" عبّر في برقية التهنئة، عن خالص التهاني لمناسبة اليوم الوطني الايراني؛ لافتا بان "منظمة الامم المتحدة تنظم الى شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاحتفاء والاحتفال بهذه المناسبة".

واضاف الامين العام للمنظمة الاممية : اليوم، يجب التذكير بأهمية الاهداف التنموية المستدامة، ومكافحة ازمة المناخ، وتطوير الفرص لتكون في متناول الجميع.

وتابع : القد حان اليوم زمن الوحدة والتماسك والاهداف المشتركة لاجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الانسان للجميع.

واكمل غوتيريش : كما نعترف بهذا اليوم المهم، تعالوا لنتعهد بشان بناء مستقبل افضل لشعب الجمهورية الاسلامية وشعوب العالم جميعا.

علما ان حفل احياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية، اقيم يوم الخميس 8 شباط / فراير الجاري، في مقر البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة بمدينة نيويورك؛ حيث شارك سفراء ودبلوماسيون المعتمدون لدى المنظمة الاممية، الى جانب المفكرين وطلبة الجامعات ومحبي الجمهورية الاسلامية الايرانية من شتى الدول.
 
رقم : 1115767
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