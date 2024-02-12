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الاثنين 12 شباط 2024 ساعة 20:15

عبد اللهيان: امتداد جريمة الحرب إلى رفح سیكون لها عواقب وخيمة على تل أبيب

عبد اللهيان: امتداد جريمة الحرب إلى رفح سیكون لها عواقب وخيمة على تل أبيب
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور قطر المحطة الثالثة من جولته الاقليمية ، وعقب هجمات الكيان الصهيوني على رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 شخص مساء اليوم الاثنين: إن امتداد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى اللاجئين الفلسطينيين في رفح ستكون له عواقب وخيمة على تل أبيب.

ويعد هذا الهجوم الأول للكيان الإسرائيلي على رفح بعد التهديدات المتكررة لعدة أسابيع من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد هذه المدينة. وتستضيف مدينة رفح حاليا حوالي 1.4 مليون نسمة (نحو نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة).

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أنه في عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة الخاصة في رفح، تم إطلاق سراح اسيرين إسرائيليين لدى حماس.

وكانت العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان حذرت خلال الأيام الماضية من أي عملية للجيش الصهيوني في رفح. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بيانا حذرت فيه من التبعات الخطيرة لهذا الهجوم ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية على الكيان الإسرائيلي.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، عن قلقها العميق إزاء العملية الإسرائيلية في مدينة رفح بغزة.
 
رقم : 1115768
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