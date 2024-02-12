ابراهيم الموسوي: أي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني سوف يلقى الرد المناسب عليها

واشار خلال إحتفال تأبيني في بلدة الخضر البقاعية، الى انه "في ما مضى كان بإمكانهم أن يقصفوا مطار بيروت، وأن يقصفوا محطات الكهرباء والبنى التحتية حيث يشاؤون في أنحاء لبنان، ولكن الآن وبعد مضي خمسة أشهر تقريباً، لا تزال قواعد الإشتباك، رغم بعض التجاوزات التي يقوم بها العدو، ورد المقاومة يكون بالمثل".



واعتبر أن "ما تقوم به المقاومة، دفاعاً عن شعب غزة ومقاومتها، إنما تقوم بالدرجة الأولى بالدفاع عن لبنان، وعن أهل لبنان، وعن كل مقدرات لبنان، وعندما يعرف العدو الإسرائيلي بأن مقاومة ترد الصاع بالصاع، وتقف له نداً عظيما، لا يمكن له أن يعبر الحدود". وأشار إلى أن "محور المقاومة لديه مفاجآت، وسيكون جاهزاً في أي لحظة لرفع المستوى في تصديه للعدوان إلى أعلى مستوى يتصوره الأعداء".