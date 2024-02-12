القسام: مقتل 3 من المحتجزين الاسرائيليين وسنؤجل الإعلان عن اسمائهم

واضافت في بيان: سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.



وأمس اعلنت كتائب القسام مقتل اثنين من الأسرى الإسرائيليين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة؛ تسبب بمقتل وجرح الأسرى.



وأضافت الكتائب عبر حسابها على تطبيق "تيليغرام" أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم؛ كما حملت الكيان الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.