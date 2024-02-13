أبو عبيدة يعلن مقتل 3 رهائن صهاينة

وصرح أبو عبيدة بأنهم سيؤجلون الإعلان عن أسماء وصور القتلى للأيام القادمة إلى حين اتضاح مصير بقية المصابين.

وكانت كتائب القسام" أفادت الأحد بمقتل أسيرين "إسرائيليين" وجرح 8 بينهم حالات خطرة وذلك نتيجة قصف العدوان المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة.



وقالت "القسام" في بيان إن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل تواصل القصف على القطاع.



وبإعلان "كتائب القسام" مقتل الأسرى الصهاينة الخمسة يرتفع عدد القتلى إلى 37، بعد أن أكد جيش الاحتلال سابقا مقتل 32 من الأسرى الموجودين في قطاع غزة.