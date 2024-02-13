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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 01:59

مصر تهاجم وزيرا صهيونيا بعد تصريحات مسيئة

مصر تهاجم وزيرا صهيونيا بعد تصريحات مسيئة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هذه التصريحات لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

واعتبر أبو زيد أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت يوم الاثنين، إن سموتريتش وجه أصابع الاتهام نحو مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر.

وقال الوزير الصهيوني إن إمدادات حركة ح م ا س بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، زاعما إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.
رقم : 1115850
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