العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث

العميد تنكسيري قال في حوار متلفز مساء الاثنين، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية قد اشار الى اهمية جهوزية الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي سواء في الدفاع العسكري او في الدفاع المدني.



واشار العميد تنكسيري الى استعراض بعض الاسلحة التي نشرتها القوات المسلحة الايرانية في هذه الجزر قائلا ان الصواريخ التي تحملها الزوارق الحربية والتي تم عرضها هي ايرانية الصنع بالكامل، وان باقي الاسلحة التي نشرت من اجل الدفاع المحكم عن الجزر الايرانية الثلاث هي ايرانية الصنع بالكامل ايضا وتم صنعها في ظل الحظر الشامل ، وان جميع هذه الاسلحة هي ذكية ونقطوية (دقيقة الاصابة) وقد اصابت ( في الاختبارات) كافة الاهداف التي تم تحديدها لها .



ونوه العميد تنكسيري الى خصائص منظومة "كوثر" الصاروخية للدفاع الجوي قائلا ان صواريخ هذه المنظومة المضادة للطائرات يتم توجيهها بواسطة رادار ثلاثي الابعاد وان هذه الصواريخ قادرة على اعتراض اهدافها في الارتفاعات الشاهقة وتدميرها.



كما اشار الى بعض خصائص البارجة الهجومية "الشهيد سليماني" قائلا انها ذات 3 طبقات وتحمل على ظهرها طائرات مسيرة عمودية الاقلاع قادرة على التحليق ومن ثم الهبوط مجددا على ظهر البارجة ، وان وجود محرك ثان في هذه البارجة يوفر امكانية تشغيل هذا المحرك بصورة هجينة.