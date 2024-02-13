الخارجية الايرانية: الغارات على رفح لها تداعيات خطيرة

كنعاني قال مساء الاثنين، ان رفح يضم اكثر من مليون نازح فلسطيني وان استهداف رفح والتهديد بشن هجوم بري على هذه المنطقة يمكن ان يؤدي الى وقوع كارثة انسانية وجريمة حرب اخرى بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.



واضاف كنعاني ان هذه النوايا والخطوات تطيح بالمفاوضات الجارية حول الهدنة ويخالف الحكم الصادر عن محكمة لاهاي ويدل على نية صهيونية خبيثة مبيتة للخرق المكرر للاعراف القانونية الدولية بهدف افراغها من اهميتها.



واضاف " اذا كانت اميركا وباقي الحلفاء الغربيين للصهاينة صادقين في القلق الذي يدعونه ازاء امن واستقرار المنطقة، فعليهم القيام فورا بوقف السلوك الجنوني للقادة الصهاينة في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.



كما دعا كنعاني كافة المؤسسات الدولية والحكومات والراي العام العالمي الى الاهتمام بقضية الهجمات الصهيونية على رفح وتأثيرها على سكانها والنازحين فيها ،وشدد ايضا على مسؤولية المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامين العام للامم المتحدة لمنع استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومنع تفاقم الازمة الانسانية.