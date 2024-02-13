استشهاد شاب في مدينة قلقيلية برصاص قوات الاحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، بمنطقة "البيرين"، حيث اطلق عليه الجنود الرصاص، ما أدى إلى استشهاده.



ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفسطينية (وفا)" نقلا عن المصادر ذاتها قولها، أن مديرية التربية والتعليم بالمدينة قررت تحويل الدوام المدرسي الكترونيا بسبب الأوضاع الميدانية السياسية.



وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، و شارع نابلس، وشارع النفق".